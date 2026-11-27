El corazón humano late más de 100.000 veces al día, bombeando incansablemente sangre para suministrar oxígeno y nutrientes a todo el organismo. Pero, pese a su extraordinaria resistencia, apenas tiene capacidad para regenerarse por sí mismo tras una lesión.

Esa capacidad se pierde de forma rápida tras el nacimiento, justo cuando el corazón comienza a soportar una mayor carga de trabajo al adaptarse a la vida fuera del útero.

La investigación liderada por el CNIC, recogida este viernes en la revista en Nature Cardiovascular Research, desentraña el compromiso biológico fundamental que existe en el núcleo mismo de la función cardíaca y que actúa como una barrera para la regeneración del corazón.

Ese compromiso estriba en que las células musculares del corazón o cardiomiocitos, sacrifican gran parte de su capacidad de dividirse y regenerarse para mantener las continuas contracciones que son necesarias para sostener la vida.

Los autores han identificado una conexión hasta ahora desconocida entre la contracción, el metabolismo energético y la división celular, lo que aporta una nueva perspectiva sobre uno de los mayores desafíos de la medicina cardiovascular.

“La maquinaria que permite a los cardiomiocitos contraerse y mantener la vida es precisamente la que también impide que se dividan y reemplacen el tejido dañado. El corazón ha evolucionado para priorizar su continuo funcionamiento sobre la regeneración”, explicó uno de los autores del estudio, Florian Weinberger, jefe del Laboratorio de Ingeniería de Tejidos Cardíacos y Terapias Regenerativas del CNIC.

Para investigar si la actividad mecánica constante del corazón contribuye a esta pérdida de capacidad regenerativa, el equipo del CNIC ha estudiado los cardiomiocitos en múltiples sistemas experimentales: células cardíacas humanas derivadas de células madre, tejidos cardíacos, cortes de miocardio mantenidos vivos y modelos animales.

Los investigadores comprobaron que al inhibir temporalmente la contracción de los cardiomiocitos volvían a recuperar su capacidad de regeneración. Sin embargo, cuando se restauraba la contracción, el proceso se revertía.

“En este estudio presentamos evidencias de que la contracción suprime activamente el potencial regenerativo de las células musculares cardíacas. Comprender esta relación abre vías para desarrollar nuevas estrategias de reparación cardíaca”, señaló otro de los autores, Rajiven Srikantharajah, estudiante de doctorado en el CNIC, en un comunicado del centro.

Los hallazgos proporcionan pruebas sólidas de que la propia contracción tiene un papel central en el control del potencial regenerativo de las células musculares cardíacas.

Más que una característica inmutable del corazón adulto, la incapacidad de los cardiomiocitos para proliferar podría mantenerse activamente debido a las exigencias estructurales y metabólicas derivadas de la contracción, explican los autores.

Aunque estos resultados no se traducirán de forma inmediata en nuevas terapias, sí identifican mecanismos biológicos que podrían convertirse en futuras dianas terapéuticas para promover la reparación cardíaca tras un infarto de miocardio o en pacientes con insuficiencia cardíaca.

“Si aprendemos a desbloquear temporalmente la capacidad proliferativa de los cardiomiocitos sin comprometer la función cardíaca, podríamos estimular el potencial regenerativo natural del corazón”, concluyó Nancy Shehata, estudiante de doctorado en el Centro Médico Universitario de Hamburgo y científico visitante en el CNIC.