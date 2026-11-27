Hay momentos en que la historia no argumenta: solo gira. Y cuando gira, lo hace con la precisión fría de quien ya no necesita convencer a nadie. Santiago Peña lo está aprendiendo ahora, a costilla propia, entre los muros de Viñas Cue y el reloj de una Sala Constitucional que alguna vez intentó domesticar.

La noche del 5 de noviembre pasado le entregaron un libelo de quince páginas y trescientos folios de anexos. Al día siguiente, a las diez de la mañana, debía tener lista su defensa. Menos de doce horas para elegir abogado, leer el expediente y construir una respuesta. Pidió setenta y dos horas. El Senado se las negó por treinta y nueve votos contra tres. El juicio siguió sin él. Hasta su destitución.

Su defensa presentó una acción de inconstitucionalidad, al borde del plazo como quien llega justo antes de que se cierre la puerta. El argumento es extremadamente sencillo: si la jurisprudencia interamericana ya dijo que dos días hábiles no bastan para defenderse, mucho menos bastarían doce horas.

Pero el verdadero nudo gordiano no está en las horas. Está en la memoria. Cuando el Senado destituyó a Kattya González, Peña pronunció con desdén la frase de los que creen que el poder los absuelve del tiempo: “Es otro poder del Estado”.

Se lavó las manos con la elegancia de quien aún no imagina que la misma agua volverá a correr por sus propios dedos. Y se sacudió el polvo del compromiso político como lo hace quien cree que la moneda tiene solo una cara. Hoy esa frase le pesa como una piedra. La independencia judicial que entonces le resultó molesta –la que intentó modular en reuniones clandestinas, es ahora la única tabla que flota entre él y el abismo.

La paradoja tiene nombre y apellido. En junio de este año la Corte rechazó la acción de Kattya por seis votos contra tres. Los tres disidentes –Víctor Ríos, Gustavo Santander y Manuel Ramírez Candia–, afirmaron lo que ahora le interesa a Peña: que el debido proceso no se suspende porque el proceso sea “político” y que no se puede invocar la cuestión política para eludir el control de constitucionalidad.

Ríos y Santander integran hoy la Sala Constitucional que debe resolver su caso. Son, precisamente, los ministros que no fueron convocados a la reunión de Mburuvicha Róga. Los que quedaron fuera del círculo son los que ya demostraron que saben decir “no” cuando el poder les pide mirar para otro lado.

Los que sí entraron en aquel círculo votaron en contra de Kattya. El mapa de las lealtades quedó dibujado entonces. Ahora el mismo mapa decide su suerte.

La Sala tiene dos velocidades conocidas. Cuando quiere cerrar una acción de un detenido, lo hace rechazando in limine en cuestión de días: lo hizo con Efraín Alegre, lo hizo con Sebastián Marset, y también con Rocco Romano. Cuando no quiere, no hay plazo que la obligue. Kattya esperó dos años y medio.

Peña está preso. Una demora de esa magnitud no comulga con el ideal de justicia. Veremos cómo se comporta esta vez la Fiscalía que en el caso de Kattya había recomendado hacer lugar a la inconstitucionalidad. Si así lo hace de nuevo, la Corte puede volver a ignorarla como ya demostró que sabe hacerlo. En cambio, si la Fiscalía recomienda el rechazo, también demostrará que no unifica su criterio. Ambas instituciones tendrán que tomar decisiones que, cuando menos, darán que hablar.

Lo que está en juego va más allá de la persona de Santiago Peña. Es si el debido proceso es una garantía o un privilegio que se activa solo cuando le conviene al poder de turno. Él tuvo la oportunidad de defender esa garantía cuando se destituyó a Kattya. Prefirió “las de Pilato”. Ahora las instituciones lo tienen a él como pato de feria.

Y los jueces que en su momento no entraron en el círculo de confianza del Ejecutivo son los que cargan con la responsabilidad de decidir si el derecho que él despreció cuando le convenía también le corresponde.

La rueda sigue girando. No pide permiso. No se detiene a escuchar justificaciones. Solo gira. Y esta vez, quien una vez creyó que podía dirigir su movimiento, descubre que también puede ser aplastado.

La independencia judicial no es un favor que se concede. Es la condición de que cualquier ciudadano –incluso un presidente que alguna vez intentó modularla– pueda defenderse. La historia, como siempre, no admite que nadie se lave las manos.