En esta expedición, al igual que en las anteriores del Trineo de Viento, se recogerán muestras para su posterior análisis y se desplegarán dispositivos para la recogida de datos, investigaciones que abarcan, entre otras, la contaminación en el lugar más extremo de la Tierra, el albedo o análisis que servirán para la preparación de astronautas en futuras misiones espaciales.

Esta expedición, la primera financiada por el Gobierno español a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, está liderada por el explorador Ramón Larramendi, quien inició la construcción y desarrollo del Trineo de Viento a principios de este siglo, con el que ha recorrido más de 28.000 kilómetros en trece expediciones polares.

Viajan además el guía polar Hilo Moreno y el explorador y documentalista Javier Selva, ambos compañeros de Larramendi en expediciones polares anteriores, y el científico Mariusz Potocki, de la Universidad de Maine, que cuenta con una larga experiencia en expediciones científicas.

Entre las investigaciones que se desarrollan con esos muestreos están las de instituciones y universidades españolas (por ejemplo el Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), así como internacionales (la agencia estadounidense NASA, el Instituto Italiano de Ciencia Polares del Consejo Nacional de Investigaciones de Itali-gra y la Universidad de Maine).

Fuentes del Trineo de Viento explican a EFE que algunos de estos proyectos, como el de la Universidad de Maine, llevan algunos años analizando los testigos de hielo ("ice core"), algunos de los que se han recogido en zonas polares a bordo de esta embarcación.

Aseguran que este centro universitario estadounidense "archiva la mayor biblioteca del mundo de catas de hielo de la historia", en una investigación iniciada por el glaciólogo, científico climático y explorador polar Paul Andrew Mayewski, hoy jubilado, y cuya labor continúa Mariusz Potocki.

Esta misma semana, la Universidad Autónoma de Madrid ha publicado en la revista científica PNAS una investigación dentro del proyecto Microairpolar que revela que el Ártico y la Antártida comparten 19 variante bacterianas atmosféricas.

ANTAR-MARS es otro experimento español que analizará las condiciones extremas de la Antártida como una analogía de Marte. Para ello, en paradas prolongadas del Trineo, se desplegará una estación meteorológica con sus sensores de temperatura, humedad, viento y turbulencia, una instrumentación desarrollada para las misiones espaciales.

Asimismo, el Trineo lleva sensores que medirán la humedad relativa, la temperatura y la conductividad eléctrica de rocas de sal, para una investigación liderada por el científico e investigador español Alfonso Fernández Dávila, especializado en astrobiología que trabaja en el Centro de Investigación Ames de la NASA, que busca datos en la Tierra para futuras misiones interplanetarias.

Son investigaciones que interesan de "cara a la vida en otros planetas", según las fuentes, por lo que se realizará un estudio para analizar las condiciones físicas y psicológicas de los expedicionarios, al plantear la vida en un espacio tan aislado, la convivencia o las condiciones extremas.

Los cuatro expedicionarios permanecerán casi tres meses aislados en la Antártida, tras partir de España el pasado 18 de octubre e iniciar la travesía el 18 de noviembre con condiciones meteorológicas muy adversas, con temperaturas de 48-50 grados bajo cero y un temporal de nieve que dejó sepultado el Trineo en los primeros días.

El Trineo de Viento, una embarcación cero emisiones que navega sobre la nieve propulsada por cometas de diferente tamaño, fue construida por Larramendi aplicando los conocimientos que le han transmitido miembros de la comunidad inuit en Groenlandia, donde vive parte del año.

El vehículo polar utiliza paneles solares para facilitar energía y conexiones de internet y recorrerá en esta ocasión 3.400 kilómetros en casi 90 días, con un peso de 2.300 kilos, ls mayor de las expediciones hasta ahora.

Larramendi utilizó anteriormente este vehículo polar en la expedición Antártida Inexplorada (2018-2019). Al terminar, guardó la nave en la base Novolázarevskaya.

Los expedicionarios volvieron a armar el vehículo, y, tras ser trasladados nuevamente desde la base rusa al interior antártico por un convoy oruga ruso, iniciaron el periplo que les llevará a la base italo-francesa Concordia después de atravesar el Polo sur de Inaccesibilidad, el Polo de hielo y Vostok.