Exactamente dos meses después de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunciara en su portal oficial el patrocinio de Ueno Bank para la Copa Sudamericana, el titular de la entidad deportiva, Alejandro Domínguez, incursionó en negocios privados con el Grupo Vázquez, principal accionista del banco. La primera operación consistió en la venta del 50% de su participación societaria en la firma Jet Par LLC, cuyo único activo era entonces un avión Cessna Citation matrícula N901RH.

Según la publicación oficial del 4 de agosto de 2024, Miguel Vázquez visitó a Alejandro Domínguez para rubricar el acuerdo comercial, vigente hasta diciembre de 2026. En aquel comunicado, la matriz del fútbol sudamericano destacó las virtudes de Ueno Bank y afirmó que la entidad “llegó con el propósito de eliminar la distancia entre el querer y el poder, proponiendo una transformación profunda a los servicios bancarios tradicionales con un nuevo modelo de banca digital que apunta a la simplicidad y transparencia” (sic).

Hoy Ueno Bank atraviesa un proceso de resolución decretado por el Banco Central del Paraguay (BCP) tras detectarse su presunto vaciamiento mediante créditos otorgados sin garantías y a sola firma a empresas vinculadas, además de otras supuestas irregularidades. La propia Conmebol sufrió un perjuicio de US$ 15 millones –según reportaron–, mientras crecen los indicios de un presunto conflicto de intereses de Alejandro Domínguez, falta sancionada por los códigos de Ética de la Conmebol y de la FIFA.

UN JET COMPARTIDO POR DOMÍNGUEZ Y VÁZQUEZ

El 29 de octubre de 2024, el directorio del Grupo Vázquez, controlador de Ueno Bank, aprobó la compra a Alejandro Domínguez del 50% de Jet Par LLC. Por esa cesión de acciones, el dirigente deportivo cobró US$ 750.000 el 30 de octubre de ese año, conforme al comprobante al que accedió nuestro diario y que hoy obra en poder de la Fiscalía.

Correos internos y documentos entregados por funcionarios de la entidad bancaria revelan que, desde esa operación, el Grupo Vázquez absorbió prácticamente la totalidad de los gastos operativos del jet, utilizado de forma alternada por Domínguez y Miguel Vázquez, hoy recluido por el presunto vaciamiento de Ueno Bank.

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“La totalidad de los gastos incurridos correspondientes a vuelos, mantenimientos o mecánica, realizados por la aeronave de referencia, son validados 100% con Bernardo (Algorta, otro directivo del Grupo Vázquez) antes de cada pago” (sic), señala un correo electrónico interno. El mensaje detalla además los costos mensuales cubiertos por el conglomerado: el hangaraje, los pilotos asignados y el seguro de la aeronave, este último el único gasto dividido en partes iguales (50% y 50%).

Según el registro, el hangaraje en Hasc Aviation SA costaba US$ 2.200 mensuales. Para los pilotos se pactó desde septiembre de 2025 una asignación fija: US$ 2.500 para Jesús Echagüe y US$ 2.000 para Günther Wunderling, quienes anteriormente facturaban por horas de vuelo. El seguro estaba a cargo de la empresa Fénix SA.

Esta evidencia documental desmiente la versión presentada por el titular de la Conmebol ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Alejandro Domínguez acudió a los tribunales el 16 de noviembre pasado –tras estallar el escándalo de Ueno Bank y hacerse públicos sus negocios con el Grupo Vázquez– para intentar rescindir el vínculo con ese conglomerado empresarial investigado por el Ministerio Público.

ANTICIPO DE COMISIONES FUTURAS

Un año después de la transacción sobre la empresa dueña de un lujoso avión y con el patrocinio de Ueno Bank aún vigente en la Conmebol, Alejandro Domínguez cerró un segundo negocio con el Grupo Vázquez bajo el concepto de “anticipo de comisiones futuras”, vinculado a un supuesto contrato firmado el 28 de octubre de 2025.

Con aprobación de MV (Miguel Vázquez), Alejandro Domínguez percibió por ese ítem más de US$ 3.500.000 entre el 24 de diciembre de 2025 y el 20 de agosto de 2026. Los documentos y correos internos remitidos a nuestro diario por funcionarios del banco prueban que los desembolsos se ejecutaron tras el anuncio del ingreso del banco húngaro OTP Bank como accionista de Ueno Bank.

La inversión de OTP totalizó US$ 47 millones en dos tramos: US$ 30 millones a finales del año pasado y US$ 17 millones en junio de este año. Recibos firmados por Domínguez refieren a una comisión que sería del 7,5% de la operación: exactamente US$ 3,5 millones.

Los tres pagos efectuados este año activaron alertas de reporte ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), lo que obligó al analista de cumplimiento de Ueno Bank a exigir respaldos documentales. “Por este medio, solicito su apoyo para obtener los documentos de respaldo (...) en relación con las siguientes transferencias enviadas por el Grupo Vázquez SAE” (sic), escribió el funcionario en un correo interno.

Como respuesta a ese requerimiento aparecieron tres recibos sin numeración firmados por Alejandro Domínguez, en los que declaró haber recibido los fondos “en concepto de anticipo de comisiones futuras devengadas surgidas de las circunstancias descriptas (en) el contrato de fecha 28 de octubre de 2025” (sic).

Domínguez optó por el silencio sobre estos cobros, sin confirmar ni desmentir los documentos. Entretanto, la Fiscalía solicitó al equipo interventor del BCP y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) reconstruir el origen, la trazabilidad y el sustento económico de los pagos, además de auditar la evolución patrimonial, tributaria y contable del dirigente desde 2023 hasta la fecha.

Reglamentos de Ética completamente ignorados

Mientras el Ministerio Público avanza con la investigación penal, tanto la Conmebol como la FIFA guardan silencio ante los indicios de presunto conflicto de intereses entre Alejandro Domínguez y el Grupo Vázquez, controlador del quebrado Ueno Bank, patrocinador oficial del torneo continental. Ambos organismos prevén multas (US$ 5.000 en Conmebol y 10.000 francos suizos en FIFA) y la prohibición de ejercer actividades vinculadas al fútbol por hasta dos años.

El artículo 20 “Conflicto de intereses” del Código de Ética de la Conmebol dispone que las personas sujetas a esa normativa no pueden ejercer sus funciones –en particular, preparar o participar en la toma de decisiones– cuando exista riesgo de un conflicto de intereses que afecte su actuación, y obliga a notificarlo de inmediato. “El incumplimiento de este artículo será sancionado con la correspondiente multa, cuyo importe mínimo será de DÓLARES AMERICANOS CINCO MIL (USD 5.000) y, adicionalmente, se podrá imponer la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de dos años” (sic).

Por su parte, el artículo 19 “Conflicto de intereses” del Código de Ética de la FIFA prohíbe ejercer funciones en situaciones donde exista un conflicto real o posible, definido como toda ventaja secundaria que beneficie al dirigente o a sus partes vinculadas. “El incumplimiento de este artículo será sancionado con la correspondiente multa, cuyo importe mínimo será de 10 000 CHF, así como con la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de dos años. En los casos más graves o en los casos de reincidencia, podría decretarse la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de cinco años” (sic).

“No puede ser un recibo así con nada”, afirma contadora

Alba Talavera, directora de Educación Continuada del Colegio de Contadores del Paraguay, explicó ayer a ABC los alcances legales en materia tributaria sobre los comprobantes que deben expedirse por el cobro de servicios, incluidas las comisiones. Según indicó, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) regula el nacimiento de la obligación tributaria y prohíbe el uso de simples recibos al cobrar por una prestación.

“Por supuesto, estamos hablando de servicio, porque vos podés vender mercadería o podés prestar servicio. En este caso, es una prestación de servicio y la ley pues no se discute. La ley se cumple” (sic), afirmó la especialista al confirmar que debió emitirse una factura legal.

Precisó que los recibos de dinero se utilizan exclusiva y únicamente para cancelar facturas a crédito y exigió rigor formal: “El recibo de dinero tiene otra vez características importantes, como RUC, Razón Social y toda una serie de datos. Hay una serie de requisitos, no puede ser un recibo así con nada” (sic).

Los documentos a los que accedió nuestro diario prueban que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, firmó al menos tres recibos comunes sin numeración ni requisitos formales impositivos para justificar los giros del Grupo Vázquez SAE por “anticipo de comisiones futuras”.

¿OMISIÓN O DEFRAUDACIÓN?

La profesional contable analizó también las consecuencias legales de rectificar declaraciones juradas para intentar subsanar omisiones tributarias previas.

Señaló que, una vez nacido el hecho generador del impuesto, una rectificación tardía no exime de responsabilidad penal o administrativa.

“Yo tuve que haber ya presentado mi formulario en el mes de junio del 2026, por ejemplo. Entonces, de repente veo la luz y como hay mucho desastre total, me pueden caer en cualquier momento. Entonces digo: ‘Voy a rectificar nomás mi formulario y voy a transparentar’. Acá para comenzar se está omitiendo el artículo 83 y hay no solamente una evasión, hay una defraudación, porque hay categorías” (sic), explicó Talavera, quien recordó que la legislación distingue entre el principio de defraudación, el intento de defraudación y la evasión consumada.