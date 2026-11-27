El combinado albirrojo consiguió una gran victoria de 4 goles contra 1 en el juego semifinal del Mundial de Talla Baja “Marruecos 2026″ y avanzó al partido por el título del certamen, donde se medirá precisamente a la anfitriona, este domingo. Del otro lado de la llave, Marruecos goleó 7-1 a Bolivia, y quiere ser “profeta en su tierra”.

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La organizadora es la Federación Internacional de Fútbol Talla Baja (IFTB), y esta es la segunda edición del certamen.

En la primera se consagró la selección de Argentina, en su territorio, venciendo a Paraguay en un incidentado encuentro, por el score de 3-1. En aquella ocasión, la pequeña escuadra guaraní se retiró del campo de juego antes del epílogo.

* Paraguay 4 - Argentina 1. En cuanto al juego de este viernes, los paraguayos se despacharon con un gran triunfo de 4 a 1 sobre Argentina, en partido disputado en Rabat.

Los albirrojos fueron al descanso con ventaja, de 2-0 y tantos de Agustín Aquino y Pedro “Chequi” Ruiz.

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En la complementaria llegó el descuento argentino, pero pronto Agustín convirtió el doblete, para el 3-1 y finalmente, Anicio Carrillo puso las cifras definitivas y contundentes para los Karape.

La segunda Copa del Mundo de la historia se inició el sábado 21 pasado, con la participación de 16 selecciones de 4 continentes.

El domingo se jugará la gran final, así como el partido por la medalla de bronce.

El camino Karape

En la fase de grupos, la selección paraguaya consiguió excelentes marcadores y la mayor goleada del certamen hasta ahora contra Japón, en el debut, con un abultado 17-0. Luego se impuso 10-1 a Ghana y finalmente, 5-2 a Egipto.

Para llegar a esta instancia, en cuartos, los Karape se impusieron por ajustado 4-3 a otra sudamericana, Brasil, en el partido del jueves.