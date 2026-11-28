Un militar de 48 años fue aprehendido luego de protagonizar un accidente de tránsito y amenazar con un arma blanca a vecinos que intentaron auxiliar a las víctimas, en el barrio San Vicente de Asunción. El hombre dio positivo a la prueba de alcotest con un resultado de 0,96 mg/L de alcohol en sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:45 de este viernes, en la intersección de las calles Centenario y Obispo Maíz. El uniformado fue identificado como Eduardo Oliver Martínez, suboficial principal de las Fuerzas Armadas de la Nación, que cumplió los 30 años de servicio.

Según el relato de las víctimas, el hombre circulaba de manera irregular y terminó embistiendo un automóvil Suzuki SX4 que estaba estacionado frente a una vivienda. A raíz del impacto, el vehículo fue desplazado aproximadamente 10 metros y sufrió importantes daños en la parte trasera.

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Amenazó con un cuchillo a un vecino

Mathias Salomón Espinoza, de 24 años, propietario del vehículo afectado, relató que se encontraba en su domicilio cuando escuchó un fuerte impacto. Al salir, encontró su automóvil desplazado y observó que del otro vehículo salía humo.

El joven contó que, junto con otros vecinos, intentó auxiliar al conductor y apagar el motor del automóvil. Sin embargo, cuando le comunicaron que llamarían a la Policía, el militar reaccionó violentamente y sacó un cuchillo con el que amenazó a uno de los presentes.

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De acuerdo con el testimonio de Espinoza, varios vecinos intervinieron para reducir al hombre, quien terminó en el suelo tras un forcejeo. El arma blanca fue retirada antes de la llegada de los agentes policiales.

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Dio positivo al alcotest

Ingrid Caquisani, abogada de la víctima, señaló que el conductor habría estado consumiendo bebidas alcohólicas desde el mediodía, en el marco de una celebración por su retiro de las Fuerzas Armadas.

La representante legal también indicó que una persona que circulaba detrás del militar habría advertido su conducción irregular y lo seguía para evitar que protagonizara algún accidente. Según su relato, ese hombre se acercó para auxiliar a las víctimas, pero también fue amenazado con el arma blanca.

Tras el procedimiento policial, Martínez fue trasladado hasta el Departamento de Eventos Deportivos de la Policía Nacional, donde se le practicó la prueba de alcotest. El resultado fue de 0,96 mg/L, según el informe de la Comisaría 14ª de Asunción.

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Quedó a disposición de la Fiscalía

El informe policial señala que el militar mantuvo una actitud agresiva durante el procedimiento y que también habría forcejeado con los intervinientes. Las lesiones que presentaba se habrían producido durante las caídas y los enfrentamientos, según el relato de las víctimas.

Los agentes incautaron el automóvil Toyota Allion, de color plateado, en el que circulaba el aprehendido, además de un cuchillo de aproximadamente 24 centímetros de longitud, que habría utilizado para amenazar a los vecinos.

El caso fue comunicado a la Fiscalía, sede 1 de Asunción, a cargo del agente fiscal Francisco Torres, de la Unidad Penal N.º 16, quien dispuso que el aprehendido permanezca en la Comisaría 14ª a disposición de esa unidad fiscal.