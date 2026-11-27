A través de un pronunciamiento difundido este viernes, el Foro Multisectorial del Paraguay se posicionó tras las declaraciones de parlamentarios que descalificaron las alertas técnicas atribuyéndolas a “intereses particulares” y acusando a los empresarios de “crecer a remolque del Estado”.

La articulación, que reúne a gremios de la producción, la industria, el comercio, los servicios, mipymes, profesionales y organizaciones de la sociedad civil, exigió el cese de las “cortinas de humo” y desafió directamente a los legisladores que lanzaron acusaciones.

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“Si tienen datos sobre actores privados que lucraron ilegalmente con el Estado, su obligación moral y legal es dar los nombres hoy mismo, cancelar esos contratos y denunciarlos ante la Justicia”, mencionaron. Subrayaron que “ningún negocio espurio existe sin un político que abra la puerta y firme el cheque”.

Contra el presupuesto de G. 165,3 billones y el déficit superior al 3,9%

En su manifiesto, el Foro rechazó los intentos de minimizar su reclamo como un capricho de “cuatro empresarios” y recordó que el Estado no genera un solo guaraní por sí mismo, sino que administra, y muchas veces malgasta, el dinero aportado diariamente por millones de paraguayos formales a través de sus impuestos.

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Los gremios calificaron de irresponsable el presupuesto de G. 165,3 billones sancionado en la Cámara Alta, y señalaron que reasignar recursos para inflar salarios públicos sin respaldo de ingresos genuinos y empujar el déficit fiscal por encima del 3,9% no es una simple postura política, sino una maniobra para encubrir el reparto clientelista con fines electorales.

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El grado de inversión en juego y sesión permanente

El comunicado advierte además sobre la delicada coyuntura económica que atraviesa el país tras el golpe financiero del caso Ueno Bank y con la calificación del grado de inversión bajo permanente observación internacional.

En ese contexto, subrayaron que Paraguay no resiste presupuestos inflados ni chicanas políticas, ya que la factura del despilfarro nunca la pagan quienes levantan la mano en el Congreso, sino las familias trabajadoras mediante menos empleo, menor crecimiento y eventuales subas de impuestos en el futuro.

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Finalmente, el Foro Multisectorial anunció que se declara en sesión permanente y ratificó la instalación de una veeduría ciudadana independiente sobre el trámite del PGN 2027. Manifestaron que no retrocederán ante presiones y que expondrán públicamente cada voto, cada aumento salarial sin respaldo y cada desvío clientelista en el Parlamento.