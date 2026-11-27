El titular del Poder Ejecutivo, Pedro Alliana, firmó hoy el decreto N° 7284, por el cual “reestructura el cuadro de Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas de la Nación, en tiempo de paz y establece los cargos privativos” en la institución castrense.

El documento oficial refiere que la presentación la realizó el Ministerio de Defensa Nacional, a cargo del Gral. (SR) Óscar González, con previos dictámenes jurídicos favorables de la cartera estatal.

En el considerando del decreto se especifica los cambios en la estructura castrense. Son las siguientes:

- Prefectura General Naval, en su condición de autoridad marítima y fluvial de la República, ejerce el control, la seguridad y la policía de la navegación sobre la totalidad de las ríos navegables del territorio nacional, con jurisdicción sobre puertos, riberas y zonas portuarias, y mantiene una permanente interacción con organismos nacionales e internacionales vinculados al transporte fluvial, a la protección del medio ambiente acuático y a la lucha contra los ilícitos transnacionales, todo lo cual configura un ámbito de responsabilidad cuya magnitud, extensión geográfica y nivel de coordinación interinstitucional exigen su ejercicio por un Oficial General del grado de Vicealmirante.

1- Prefectura General Aeronáutlca, como autoridad de policía aeronáutica de la República, ejerce el control y la seguridad del espacio aéreo nacional en los aspectos de su competencia, con responsabilidad sobre aeródromos y aeropuertos habilitados, y actúa en coordinación con las autoridades civiles de aviación y con organismos internacionales en la materia de seguridad operacional y de interdicción de vuelos ilícitos, funciones cuya complejidad y proyección estratégica justifican que su titularidad corresponda al grado de General de División Aeronáutico.

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2- Suprema Corte de Justicia Militar, así como la trascendencia de sus decisiones en la administración de la justicia castrense, justifican que dos cargos de miembros de dicho órgano sean desempeñados por oficiales con el grado de General de Brigada o equivalentes, asegurando jerarquía acorde con sus funciones y las necesidades institucionales.

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3- Junta Interamericana de Defensa en Estados Unidos de América. Indica que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de Defensa con los Estados Unidos de América y de la representación paraguaya ante la Junta Interamericana de Defensa requiere dos Agregados Militares con funciones complementarias, cuya previsión se encuentra contemplada en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fisca 2027. En consecuencia, corresponde adecuar las denominaciones establecidas en el artículo 10 del Decreto No 5976/2026, manteniendo en ambos cargos la condición de Agregado Militar ante la Embajada paraguaya, a fin de sustentar su vinculación con la misión diplomática y su correspondiente acreditación ante el Estado anfitrión.

martin.riveros@abc.com.py