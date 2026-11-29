"Es el mejor de la historia en este sector y queremos proteger a nuestros genios", aseguró Trump ante los medios en su regreso a la Casa Blanca.

El mandatario defendió a Huang durante la crisis que llevó al CEO a dimitir por sus relaciones extramatrimoniales y el mandatario se adjudica la decisión de la directiva de Nvidia de restituirle.

Se revelaron al menos tres relaciones extramaritales del cofundador de Nvidia.

Una de ellas con la empresaria china Alice Huang, antigua ejecutiva de la firma singapurense Megaspeed, que los servicios de inteligencia de EE.UU. sospechan que colaboró con el Gobierno chino.

Este lunes, la empresa estrella de la inteligencia artificial (IA) celebrará la conferencia de desarrolladores, el gran evento anual de la compañía conocida como NVIDIA GTC, que por primera vez se celebra en Washington.

Trump afirmó que Jensen Huang tiene "nuevos chips a punto de salir al mercado" que, a su juicio, "nadie más podría fabricar".

"Son mucho más avanzados incluso que el Blackwell, que debemos proteger y que queremos proteger, pero él tiene otros nuevos en camino", avanzó.

El mandatario dijo tener entendido que estos dos nuevos modelos saldrán "muy pronto".

El cofundador de Nvidia no participará en la conferencia de esta semana, en su lugar, comparecerá ante diferentes cámaras del Congreso de EE.UU. por la polémica por su relación con Alice Huang y sus posibles consecuencias para la seguridad nacional.