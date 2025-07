Así estará el tiempo el fin de semana

El tiempo estará igual que hoy durante el fin de semana, con noches y amaneceres fríos, mientras que los días serán un poco más cálidos, según explicó Eduardo Mingo, titular de la Dirección Nacional de Meteorología.

“Igual de agradable para algunos, porque esto hace que podamos dormir bien, de repente los mosquitos están también apagados por ahí, no nos molestan tanto, entonces la condición de baja probabilidad de lluvia persiste, amaneceres fríos a frescos, o sea, mañana todavía el amanecer puede darnos temperaturas mínimas por debajo de los diez grados, acá en capital inclusive. El domingo sí sube un poco más”, precisó.

Dijo que en líneas generales, el viento va a empezar a soplar del Noreste, inclusive tal vez mañana ya en la siesta tarde, entonces con ello las temperaturas estarán entre 11 ºC de mínima y 26 ºC de máxima ya el domingo.

“Para que tengan en cuenta de que va en ascenso. Va a seguir haciendo frío a la noche, pero va todo esto en ascenso”, sostuvo.

Tiempo para la semana que viene

Por otra parte, comentó que, a priori, el inicio de la siguiente semana laboral también tendrá condiciones similares a la de esta semana que termina.

“La primera mitad va a estar cálida, a calurosa, o cálida, y la segunda mitad es probable otra vez que tengamos un evento con viento sur. A priori, buen fin de semana, por bajas probabilidades de lluvia, para los que necesitan buen fin de semana de esa manera, porque aclaro siempre no me gusta que no digan buen tiempo, porque el buen tiempo para algunos es lluvia, porque necesitamos en algunos puntos lluvia y el otro es soleado, voy a usar el término de bajas probabilidades de lluvia, amaneceres y noches frescas, y días más cálidos”, refirió.

Señaló que las condiciones del tiempo estarán agradables para las cuestiones al aire libre, pero advirtió que se debe tener cuidado con el enfriamiento nocturno.

“Recuerden que por la noche sí baja la temperatura, pero por el día el sol a tener cuidado también, porque nos deshidrata mucho y nos quema”, concluyó.