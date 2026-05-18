Horóscopo de hoy: día lunes 18 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jack Johnson, 51; Tina Fey, 56; George Strait, 74; Reggie Jackson, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: nutra su mente, cuerpo y alma con lo necesario para desarrollar una actitud positiva llena de gratitud y el deseo de hacer lo correcto y lo mejor para todos. Sea un ejemplo para los demás y descubrirá su lugar en el universo. No permita que los trámites burocráticos lo frustren. Sus números son 2, 14, 25, 29, 36, 42, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es único, intuitivo y reflexivo. Es tenaz y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la originalidad, la energía y el deseo le ayudarán a convertir una idea en algo nuevo y emocionante. Comparta sus intenciones y abrace el cambio con una actitud positiva y un entusiasmo incansable que haga difícil que otros se resistan a unirse a su equipo. Reconfigure su espacio para adaptarlo a sus planes y alcanzará su meta. El crecimiento personal se ve favorecido. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga su energía a trabajar para usted. Concéntrese en terminar lo que empieza y en superar las expectativas. Una mente abierta y un plan brillante lo impulsarán al éxito y le ayudarán a persuadir a otros para que apoyen sus esfuerzos. Manténgase al tanto de las últimas estafas para protegerse de pérdidas financieras. Resérvese sus intenciones para sí mismo y evite interferencias. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): revolucione las cosas tomando la iniciativa. Su capacidad de cautivar y encantar a otros para que lo sigan dará sus frutos. El conocimiento y la experiencia son poderosos, y su habilidad para superar a los demás le ayudará a ganar impulso y agregar valor a su portafolio. Pensar con anticipación le ayudará a mantenerse a la vanguardia y le reportará grandes beneficios. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): analice cada ángulo de una situación antes de involucrarse. Una actitud disciplinada le dará la ventaja necesaria para abrirse camino hacia la victoria. Guarde sus pensamientos para sí mismo y mantenga la vista fija en lo que quiere. Ejerza presión donde importa y, antes de que se dé cuenta, estará al mando. Explore lo nuevo y emocionante. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): todo está a su alcance si abre los ojos, hace preguntas y usa su imaginación para crear la vida y las condiciones que desea. Elija actuar en lugar de tomar un camino que no lleva a ninguna parte. Apasiónese por sus creencias y esfuércese por ganar el impulso que lo llevará hacia adelante con disciplina y deseo. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga preguntas y considere el resultado de un cambio antes de comprometerse. Nada será lo que parece. Un ajuste de último momento indicará que probablemente debería dar un paso atrás y reconsiderar su próximo movimiento. Aléjese del caos; respire hondo y analice detenidamente las posibles consecuencias. Proteja su salud, su reputación y su posición. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): viva y aprenda. Al comunicarse, ser voluntario e iniciar cambios que impulsen su vida se adquiere experiencia. Sea usted quien avive la llama y haga reflexionar a los demás. Use su inteligencia y perspicacia para aprovechar sus contactos y habilidades. Evite pérdidas y tristezas; cuestione a cualquiera que intente estafarlo. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dedique su energía a descubrir, aprender y verificar información para asegurar su progreso en lugar de generar caos. Busque oportunidades para viajar o aprender algo nuevo. Cultive sus relaciones para que sean un pilar de mayor estabilidad y seguridad, y aléjese de las influencias que puedan desviarlo del camino o costarle financiera o emocionalmente. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cuidar de las responsabilidades domésticas, centrarse en las relaciones y esforzarse al máximo lo mantendrá ocupado. Considere cómo equilibrar las situaciones implementando cambios en su estilo de vida que complementen sus objetivos sin poner en riesgo a sus seres queridos. Ser proactivo y servicial allanará el camino al éxito. El romance se ve favorecido. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se fíe de los rumores; consiga por escrito lo que quiere. Alguien usará publicidad engañosa para llamar la atención. No se deje engañar por la versión exagerada de otra persona sobre lo que es posible. Haga lo que pueda usted mismo, y la satisfacción que obtenga aumentará su autoestima y mejorará su percepción de sus capacidades. Confíe en sus instintos y comparta amor. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga que las cosas sucedan. Está en una excelente posición, así que no pierda el tiempo. Un cambio en su estilo de vida aumentará su energía, su estado de ánimo y su visión de cómo quiere que sea su agenda. Trabaje dentro de los límites que generen la menor fricción y el mayor beneficio para usted y sus seres queridos. Socialice, y el amor florecerá. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): antes de participar tómese un momento para analizar las situaciones que lo rodean. Surgirán problemas en casa y también al dejarse llevar por conversaciones sobre sus convicciones, pasiones y seres queridos. Sea paciente y respetuoso, escuche y elija un camino que le abra puertas en lugar de cerrarlas. Su futuro depende de su crecimiento personal y financiero. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.