Meteorología: ¿qué tan frío será el fin de semana en Paraguay?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados y vientos moderados del sur.

Aún podrían producirse lluvias dispersas en algunas zonas del norte y este del país, pero el resto del territorio paraguayo no registraría precipitaciones. No se esperan lluvias en ninguna parte del país desde mañana.

La temperatura va en notable descenso en Paraguay. Asunción registraba una temperatura de 12 grados centígrados hoy antes del amanecer, y están anunciadas para este viernes máximas de 18 grados en capital, 16 en Ciudad del Este, 15 en Encarnación y hasta 21 en el Chaco.

Los índices bajarían aún más durante los próximos días, con mínimas de 6 grados en Asunción mañana y el domingo, y máximas que se mantendrían por debajo de 20 grados.