Anuncian jornada fresca y sin lluvias para este sábado

Tras la incursión de una masa de aire frío, el amanecer de hoy sábado se caracteriza por bajas temperaturas en todo el territorio nacional, variando las mismas entre dos a diez grados, indica Meteorología.

El pronóstico señala que se registran escarchas puntuales sobre algunas localidades. También, los vientos soplan del sector sur y con una escasa formación de nubosidad.

La máxima estimada para hoy es de 17 grados.

Para mañana domingo 10, día de San Lorenzo, se esperarían similares condiciones; amanecer frío y tarde con ambiente predominantemente fresco sobre todo el territorio nacional, acompañado de un día soleado.

Las temperaturas extremas serán de 6 y 18 grados, indica el pronóstico de la Dirección de Meteorología.

Para el inicio de semana, se esperaría un aumento paulatino en los valores de la temperatura máxima, manteniéndose baja la probabilidad de lluvias.

Se prevé que el lunes sea un día frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde, cielo escasamente nublado, vientos variables. La mínima estimada es de ocho grados y la máxima de 21 grados.