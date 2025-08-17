¿Cómo estará el tiempo este sábado?

Este sábado será un día con ambiente cálido a caluroso y sin lluvias en gran parte del país, según anuncia la Dirección de Meteorología.

Sin embargo, pese al anuncio marca un amanecer que se presenta fresco a nivel nacional.

Durante la tarde, se espera un ambiente cálido e incluso caluroso, con temperaturas máximas que oscilarían entre 22 y 30 °C en el sur, centro y este de la Región Oriental, mientras que en el norte del país los valores estarían entre 31 y 35 °C.

Además, se prevé cielo parcialmente nublado y vientos variables.

Temperaturas en aumento

Entre el domingo 17 y el lunes 18, el ambiente caluroso podría extenderse a más zonas del país, con máximas que rondarían entre 31 y 38 °C, especialmente en el centro, este y norte de ambas regiones.

En cuanto a las lluvias, tanto para hoy sábado 16 como para mañana domingo 17, la probabilidad se mantiene muy baja.

A partir del lunes 18, esta aumentaría principalmente sobre el sur del territorio, mientras que en el resto del país continuaría siendo baja.

No obstante, hacia el martes 19, las precipitaciones podrían extenderse a más áreas a nivel nacional, según indicó la meteoróloga de turno Celia Sanguinetti.

Tiempo en Asunción

En Asunción la temperatura actual es de 13 °C, con cielo parcialmente nublado, sensación térmica de 13 °C, humedad del 88 %, viento de 4 Km/h proveniente del oeste.

Por la mañana la temperatura mínima será de 15 °C, la máxima de 25 °C, irá de fresco a cálido, con cielo escasamente nublado y vientos variables.

A la tarde la temperatura mínima será de 26 y la máxima de 28 °C, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado, vientos variables.

Para la noche la temperatura será de entre 25 °C y 19 °C, tiempo cálido a fresco, cielo escasamente nublado, vientos variables.