Meteorología: amplían alerta de tormentas a Asunción y ocho departamentos

El más reciente boletín de alerta de la Dirección de Meteorología e Hidrología advierte que Asunción y ocho departamentos registrarían “fenómenos de tiempo severo” en las próximas horas de la jornada de hoy.

“Celdas de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual”, indica el aviso. Alrededor de las 11:00, Asunción registró las primeras lluvias de la mañana.

Lea más: Meteorología: martes con alerta de tormentas en Paraguay

El aviso anticipa lluvias “intensas” y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes”, y no descarta la posible caída de granizos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Zonas de alerta

Además de Asunción, los departamentos afectados por la alerta son Cordillera, Caazapá, Itapuá, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú y el sur de Presidente Hayes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pronóstico extendido indica que las lluvias y tormentas continuarían mañana en gran parte del país. Sin embargo, el clima iría normalizándose a partir del jueves.