Meteorología: tormentas persisten en Paraguay en la parte final de la semana

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables en todo el país.

El sur, este y algunas zonas del norte de la Región Oriental registrarían lluvias y ocasionales tormentas eléctricas hoy. Asunción, la zona centro y el Chaco no verían precipitaciones este jueves.

Lea más: Meteorología: tormentas intensas se repetirían este fin de semana en Paraguay

Mañana las lluvias se limitarían al sur del país. Sin embargo, el sábado se registrarían nuevas tormentas importantes que abarcarían la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Temperatura en aumento

El ambiente se mantiene oscilando entre mañanas frescas y tardes cálidas. Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 27 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 34 en el Chaco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los índices subirían de manera considerable mañana, con una máxima de 36 grados en la capital, aunque el sábado la temperatura volvería a bajar a niveles similares a los de hoy.