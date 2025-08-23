Meteorología: alerta de tormentas para nueve departamentos de Paraguay

A las 11:30 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante las altas probabilidades de que “fenómenos de tiempo severo” sigan produciéndose en varias zonas del país durante las próximas horas.

“Núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual”, indica el aviso.

El pronóstico es de lluvias y tormentas eléctricas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes”, además de ocasional caída de granizos.

Lea más: Se espera un cambio climático en el fin de semana

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los nueve departamentos bajo alerta por fenómenos severos son: Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Alto Paraná, Amambay, el centro y norte de Presidente Hayes, y el sur y oeste de Alto Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lluvias continuarían mañana

En gran parte del resto del país, incluyendo a Asunción, se han registrado lloviznas y vientos fuertes durante la mañana y no se descartan más precipitaciones y tormentas durante el trascurso del día.

El pronóstico extendido indica que lluvias y tormentas podrían seguir ocurriendo en gran parte del país mañana domingo y al menos hasta el lunes.