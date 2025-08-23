Video: fuertes vientos causaron destrozos en Estación de Buses de Asunción

Los fuertes vientos que se registraron en la mañana de este sábado en la capital causaron daños en la Estación de Buses de Asunción, donde algunas chapas del techo de la terminal se desprendieron.
Videos remitidos a ABC Color por testigos muestran cómo algunas de las chapas que se desprendieron del edificio cayeron en la zona de embarque y desembarque de los buses, donde pasajeros suben y bajan de los transportes que llegan a la capital o parten hacia el interior del país.
Se reportaron otros destrozos, incluyendo árboles caídos, en otras zonas de la capital.
Fin de semana de lluvias y tormentas
Además de Asunción, gran parte del resto del país registró lluvias y tormentas durante la mañana de hoy, y 11 departamentos continúan bajo alerta de posibles fenómenos de “tiempo severo” en las próximas horas.
El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología e Hidrología indica que las lluvias continuarían mañana y al menos hasta el lunes en Asunción y gran parte del resto del país.