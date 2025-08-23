Clima

Video: fuertes vientos causaron destrozos en Estación de Buses de Asunción

Chapas del techo de la Estación de Buses de Asunción se desprendieron y cayeron a la zona de embarque este sábado a causa de los fuertes vientos que se registraban en la mañana en la capital.

Por ABC Color
23 de agosto de 2025 - 14:46

Los fuertes vientos que se registraron en la mañana de este sábado en la capital causaron daños en la Estación de Buses de Asunción, donde algunas chapas del techo de la terminal se desprendieron.

Videos remitidos a ABC Color por testigos muestran cómo algunas de las chapas que se desprendieron del edificio cayeron en la zona de embarque y desembarque de los buses, donde pasajeros suben y bajan de los transportes que llegan a la capital o parten hacia el interior del país.

Lea más: Sábado con lluvias, tormentas y descenso de temperatura

Se reportaron otros destrozos, incluyendo árboles caídos, en otras zonas de la capital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fin de semana de lluvias y tormentas

Además de Asunción, gran parte del resto del país registró lluvias y tormentas durante la mañana de hoy, y 11 departamentos continúan bajo alerta de posibles fenómenos de “tiempo severo” en las próximas horas.

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología e Hidrología indica que las lluvias continuarían mañana y al menos hasta el lunes en Asunción y gran parte del resto del país.

Enlace copiado