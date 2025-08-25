Estas son las temperaturas mínimas previstas por zona para este martes

El Departamento de Análisis y Predicción del Tiempo, encargado de la vigilancia atmosférica a nivel nacional, emitió el último reporte meteorológico actualizado en el que anuncia bajas temperaturas para mañana, martes.

En Concepción se espera un día frío a fresco, con cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur, con mínima de 6º C y máxima de 21º C. En San Pedro el día estará frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur y neblinas en las primeras horas. Se espera temperatura mínima de 6º C y máxima de 20º C.

En Caacupé el tiempo irá de frío a fresco, con el cielo parcialmente nublado, vientos del sur y neblinas en las primeras horas. Se espera una temperatura mínima de 6º C y máxima de 19º C.

Villarrica tendrá un día frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, neblinas en las primeras horas, con mínima de 6º C y máxima de 19º C. El tiempo en Coronel Oviedo irá de frío a fresco, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur, neblinas en las primeras horas, con mínima de 6º C y máxima de 18º C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Meteorología: semana arranca con frío y lluvias en Paraguay

Bajas temperaturas en todo el país

Caazapá tendrá un día frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, neblinas en las primeras horas, con temperatura mínima de 5º C y máxima de 20º C.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Encarnación el tiempo irá de frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, neblinas en las primeras horas, con temperatura mínima de 6º C y máxima de 20º C. San Juan Bautista tendrá un día frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, con mínima de 6º C y máxima de 20º C.

En Paraguarí el tiempo será frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, neblinas en las primeras horas, con mínima de 6º C y máxima de 20 °C. En Ciudad del Este el día estará frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lloviznas, luego mejorando, con mínima de 8º C y máxima de 18º C.

El tiempo en Asunción irá de frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, neblinas en las primeras horas, temperatura mínima de 7 °C y máxima de 20º C.

Lea más: Lluvias dispersas y clima frío a fresco, anuncia Meteorología

Frío predomina en todo el territorio nacional

Pilar tendrá un tiempo frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, con mínima de 6º C y máxima de 20º C.

Pedro Juan Caballero tendrá un día frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lloviznas, luego mejorando, con mínima de 7º C y máxima de 20º C.

En Salto del Guairá el tiempo irá de frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lloviznas, luego mejorando, con temperatura mínima de 9º C y máxima de 20º C.

Pozo Colorado tendrá un día frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, neblinas en las primeras horas, con temperatura mínima de 6º C y máxima de 22º C. En Fuerte Olimpo el día estará frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur, con mínima de 9 °C y máxima de 24º C.

En Mariscal José Félix Estigarribia el tiempo será frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, con mínima de 6º C y máxima de 24º C.