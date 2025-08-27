Meteorología: ¿cómo se presentará el tiempo durante el WRC Rally del Paraguay 2025?

El Departamento de Análisis y Predicción del Tiempo, de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), emitió un boletín especial referente al desarrollo del WRC Rally del Paraguay 2025 en el departamento de Itapúa.

Según el pronóstico, las condiciones climáticas mostrarán un ascenso progresivo de temperatura y presencia de lluvias hacia el fin de semana.

Los primeros días del evento, conforme al boletín, serán secos y cálidos, pero el fin de semana estará marcado por lluvias y tormentas. Para el cierre, se prevén máximas superiores a los 30 °C.

Mundial de Rally: ¿Habrá lluvias en Itapúa?

Por su parte, la pronosticadora de turno, Aracely Fernández, explicó a ABC TV que desde hoy las temperaturas comenzarán a subir. Precisó que el día amaneció frío, pero se tornará cálido en horas de la tarde, con máximas de hasta 27 °C.

Señaló, además, que existe una baja probabilidad de lluvias en el centro-sur del país, donde se corre el mundial de rally. No obstante, indicó que recién para el domingo se esperan precipitaciones, en principio de manera desorganizada.

Añadió que en la madrugada del jueves -día en que arranca la competencia- podrían darse precipitaciones en el norte del país, aunque no afectarían directamente a Itapúa.

También mencionó que hacia el final de la semana, las temperaturas superarían los 30 °C con vientos moderados del sector norte.

Pronóstico día por día en Itapúa