Rally del Paraguay: Bellezas naturales y máquinas se unen

Nuestro país se estrena oficialmente como sede del Mundial de Rally y puso el mejor de sus esfuerzos para presentar una carrera inolvidable, tanto para los protagonistas, como los aficionados.

Todo está dispuesto, los actores del show ya están en Encarnación, la maquinaria está afinada y la naturaleza se presta para brindar maravillosas postales con sus lapachos florecidos a lo largo de los tramos.

Encarnación, cabecera de la competencia, así como los otros 12 distritos afectados al Rally del Paraguay, lucen sus mejores galas para recibir a miles de aficionados durante las tres jornadas de pruebas. Las estrellas del Mundial de Rally, al igual que las tripulaciones nacionales, tuvieron sus primeros contactos con los caminos del rally, con la recorrida iniciada este martes y que el miércoles llega a su fin.

Un desafío más que interesante para los extranjeros, especialmente los habituales del WRC, que por vez primera están recorriendo y sumando kilómetros en el departamento de Itapúa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Shakedown y partida

Si las pruebas privadas del domingo y lunes fueron y adelanto en cuanto a adrenalina, lo que se viene el jueves con las pruebas oficiales (Shakedown) ya no tienen límite en lo que respecta a la emoción que vivirán las tripulaciones y el público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El tramo designado para este menester es el de Trinidad, de 4,9 kilómetros, donde la velocidad estará a la orden del día. Son los únicos kilómetros de pruebas, en tres pasadas, para los pilotos de la categoría Rally1, donde ya tendrán que sacar las mejores conclusiones para encarar desde el viernes la competencia.

Pero antes de la carrera, el Rally del Paraguay prepara una partida ceremonial de primer nivel, en el Centro Cívico de Encarnación (Sambódromo).

Los portones abrirán a las 15:00 para el ingreso del público. A las 16:45 los autos de rally ingresarán al área de espera del sambódromo.

A las 17:00 la presentación del DJ Indio Rubio, a las 18:00 firma de autógrafos en la zona de Plateas, mientras en la pista tendremos un show de “Carnaval de Invierno”.

A las 18:45 inicio de la ceremonia de partida y el cierre con Tierra Adentro y fuegos artificiales.