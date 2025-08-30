Meteorología anticipa un sábado caluroso con máximas de hasta 38 °C

Según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), las temperaturas irán en aumento durante la tarde de hoy, y podrían alcanzar valores de entre 31 y 38 °C tanto en la Región Oriental como en la Occidental. El amanecer de este sábado se presentó cálido en gran parte del territorio nacional, según la meteoróloga Celia Sanguinetti.

El reporte meteorológico del día también informa que los vientos soplarán del noreste con intensidad moderada. Esta condición también se mantendrá mañana domingo.

Probabilidad de lluvias

Para este sábado, la probabilidad de lluvias se concentra principalmente en el oeste del Chaco, donde podrían darse precipitaciones dispersas. En el resto del país, el clima permanecerá estable, sin lluvias previstas.

Ya para el domingo 31 se anuncian lluvias dispersas y tormentas eléctricas, sobre todo en el sur y este de la Región Oriental. Para el lunes 1 de septiembre, la inestabilidad podría abarcar a más zonas del país.

