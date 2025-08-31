Video: última jornada del Mundial de Rally con lluvias en Colonias Unidas

La mañana de este domingo 31 de agosto, desde las 8:00, se registran esporádicas precipitaciones en el área de las Colonias Unidas, en Itapúa.

Según la red de Estaciones Meteorológicas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), se alcanzaron 0,6 mm de acumulación de lluvia en la zona. Los vientos oscilaron entre 12 y 28 km/h.

La inestabilidad climática continúa en la región. En la zona del distrito de Bella Vista se corren los últimos tramos del Mundial de Rally desde las 8:30. Hasta el cierre de la edición la lluvia no impidió el desarrollo del evento.

Los corredores desarrollan el desafío con presencia de barro en pista, lo que puede ser un factor determinante en los tiempos logrados. Entretanto, el público acompaña el evento con pilotos, sombrillas, paraguas y toldos para resguardarse de la lluvia.

Alerta Meteorológica

La DMH actualizó la alerta meteorológica por posible tiempo severo y tormentas aisladas. En Itapúa, las áreas donde se registran lluvias son las zonas ribereñas del río Paraná, entre Cambyretá y Bella Vista.

El boletín indica que las posibles áreas de cobertura de las lluvias alcanzarán al centro y este de Cordillera, Guairá, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Paraguarí, este de Ñeembucú y sur de Canindeyú.