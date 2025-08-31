Tormenta de Santa Rosa: calor y ráfagas de viento fuerte para este domingo

De acuerdo al pronóstico de la Dirección de Meteorología, para la jornada de hoy, domingo 31, se presenta con un amanecer cálido, tornándose caluroso durante la tarde.

Las temperaturas máximas previstas oscilarían los 29 y 36 °C en la Región Oriental, y entre 38 y 39 °C en la Región Occidental.

Además, se espera un aumento de nubosidad a lo largo del día, con vientos predominantes del Noreste.

Para los próximos dos días, el ambiente se mantendría de cálido a caluroso en gran parte del país, con temperaturas mínimas que oscilarían los 19 a 22 °C, y máximas que oscilarían entre los 28 a 37 °C.

Aumento de probabilidad de lluvia

Los vientos serían variables y se prevé un cielo mayormente nublado a nivel nacional.

En cuanto a las lluvias, en el transcurso de la jornada y principalmente durante el lunes 1 de septiembre, se prevé la formación de núcleos de tormentas que afectarían especialmente la región Oriental, así como el centro y este del Chaco.

Esta condición de inestabilidad persistiría al menos hasta el viernes.

Tormenta de Santa Rosa

El fenómeno conocido como “Tormenta de Santa Rosa”, que suele darse el 30 de agosto, llegaría hoy, por lo que incluso la Dirección de Meteorología emitió un aviso en el que alerta de ráfagas de viento con intensidad moderada.

Se espera persistan vientos del sector noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 100 km/h al oeste de la región Occidental y suroeste de la región Oriental, mientras que en el resto del país rondarían los 75 km/h.

En cuanto a la velocidad promedio, se prevé alrededor de 50 km/h en la región Occidental y de 20 km/h en la Oriental.

La zona de cobertura este fenómeno será tanto la región Oriental como la Occidental.

Los departamentos afectados son Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay, Boquerón.