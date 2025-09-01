¿Lluvias? Así estará el tiempo a la hora del partido de la Albirroja

Desde Meteorología anunciaron que el jueves se prevé el desarrollo de un sistema de tormentas y un descenso de la temperatura. La Albirroja enfrenta ese día a Ecuador a las 20:30 en el Defensores, en un partido crucial para concretar su vuelta al mundial. Te contamos cómo estará el tiempo para esa hora.