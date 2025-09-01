¿Lluvias? Así estará el tiempo a la hora del partido de la Albirroja

Juan Gamarra, pronosticador de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), informó que este jueves se esperan tormentas eléctricas desde la mañana en gran parte del país, con tendencia a mejorar hacia la tarde.
Esto significa que el partido de la Albirroja contra Ecuador, a las 20:30 en el Defensores del Chaco, se jugaría sin lluvias, aunque con un descenso de la temperatura.
Las precipitaciones se concentrarán en el noreste de la Región Oriental, mientras que Asunción y el departamento Central tendrán baja probabilidad de lluvia.
La temperatura durante el partido rondará los 15 a 16 °C, con sensación térmica fresca por vientos del sur.
Pronóstico del tiempo para el fin de semana
El viernes se espera un ambiente fresco, con mínimas de 12 °C y máximas de 18 °C, y condiciones más estables durante el fin de semana.
Gamarra señaló que la inestabilidad con la que arrancó la semana persistirá hasta el jueves, con lluvias generalizadas durante la jornada y mejoría hacia la noche.