Meteorología: alerta de tormentas para 14 departamentos al empezar la semana en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y altas probabilidades de lluvias y tormentas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, donde ya se registraron precipitaciones durante la madrugada.

Poco antes de las 5:00, la Dirección de Meteorología emitió una alerta de “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para las próximas horas, que afectarían a 14 de los 17 departamentos del país: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y Alto Paraguay.

Las condiciones del tiempo mejorarían desde mañana en la mayor parte del país, aunque aún podrían registrarse lluvias y tormentas hasta el miércoles en el sur del país.

Inicio de semana cálido a caluroso

Las temperaturas se mantienen en niveles cálidos, con máximas de 27 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 33 grados en el Chaco.

Los índices aumentarían en los próximos días, con máximas de 32 grados en Asunción mañana y 34 grados el miércoles.