Meteorología: así estará el tiempo este martes en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados, vientos variables y neblinas en las primeras horas.

Aún se esperan lluvias y ocasionales tormentas eléctricas hoy, aunque estas serían limitadas a zonas del sur y este del país y en el resto del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - no se esperan precipitaciones.

Las condiciones del tiempo serían similares mañana miércoles. Sin embargo, existen altas probabilidades de que el jueves vuelva a registrar lluvias y tormentas en la mayor parte de Paraguay como ocurrió ayer lunes.

Del calor al fresco

Las temperaturas siguen aumentando y para hoy fueron anunciadas máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco.

Los índices serían aún más altos mañana, con una máxima de 34 grados en la capital.

Sin embargo, se espera un descenso importante de la temperatura el jueves, que registraría una temperatura máxima de 19 grados en Asunción y una mínima de 14 grados.