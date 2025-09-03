¿Frío este viernes? Estas son las zonas donde se esperan 10° C o menos

En caso de que la Albirroja clasifique al Mundial de Fútbol mañana, el viernes sería un feriado, según se confirmó desde el Gobierno.
Conforme a los pronósticos de meteorología, tanto para mañana como para pasado, se esperan precipitaciones en gran parte del país, incluyendo la capital Asunción.
Por otra parte, para el viernes se esperan temperaturas frescas a frías, inclusive por debajo de los 10° C.
Mínimas de 10° C o menos el viernes
Pasado mañana se espera una mínima de 10° C en Encarnación, capital del departamento de Itapúa, mientras que en San Juan Bautista, capital de Misiones, un grado menos: 9° C. A lo largo de todas las localidades del país, la mínima más baja se presentaría en Pilar con 8° C. En el caso de Asunción se esperan 12° C de mínima, una máxima de 17° C y un ambiente fresco con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas.
