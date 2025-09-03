Ejecutivo promulgó la ley de feriados

La Ley 7.544, que establece la posibilidad al Poder Ejecutivo de decretar hasta tres feriados adicionales por año y también dispone el feriado del 20 de junio por la jura de la Constitución Nacional, fue promulgada finalmente por el Poder Ejecutivo.

La misma sería estrenada este viernes, en caso de que la Selección Paraguaya de Fútbol logre clasificar al Mundial 2026 tras el partido que debe disputar el jueves contra la selección de Ecuador en el estadio Defensores del Chaco.

“Hay una posibilidad de que este viernes inauguremos la ley, Dios quiera con un buen resultado de nuestra querida Albirroja, pero obviamente va a depender de eso. Nosotros no somos mufa, como se dice coloquialmente, no somos yeta”, aseguró Roberto Moreno, ministro asesor jurídico de la Presidencia.

La ley también se estableció en vistas al 2027, año en que se celebra el bicentenario de nacimiento del Mariscal Francisco Solano López, héroe nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Albirroja: retirarán polémicos molinetes con control biométrico del estadio

Servicios esenciales no serán suspendidos

Desde el Gobierno anunciaron que -pese a que se decrete el feriado en caso de darse la clasificación- los servicios esenciales, como los de salud, no se verán afectados al decretarse el feriado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los servicios públicos imprescindibles quedan exentos del feriado, es decir, se van a seguir prestando y sobre todo es muy importante aclarar todo lo que tiene que ver con servicio de salud se va a prestar en condiciones de normalidad el viernes en caso de que se dicte el decreto de feriado que se va a dictar durante el jueves de noche si Dios quiere”, aclaro Moreno.

Las cirugías programadas, que tiene consultas médicas programadas, se mantendrán pese al feriado, por lo que los pacientes no perderán este servicio.

También el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) está en comunicación con las empresas en caso de decretarse el feriado.

Lea más: Confirmado: el viernes será feriado si Paraguay clasifica al mundial

Expectativa por la Albirroja

La afición albirroja está expectante de la clasificación, ya que pasaron 16 años de la última participación de Paraguay en un mundial de fútbol.

La selección nacional disputa su clasificación al Mundial de fútbol de 2026 en su encuentro con Ecuador, mañana por la noche a las 20:00 en el estadio Defensores del Chaco.

La Albirroja puede clasificar también si empata o incluso si pierde contra el combinado ecuatoriano, siempre que Venezuela no derrote a Argentina en Buenos Aires, también mañana.