Fiscalía acusa a “Nenecho” y a otras 15 personas más por caso “Detergentes de oro”

La Fiscalía acusó este miércoles al exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, dentro del caso conocido como “Detergentes de Oro”, que investiga supuestas compras sobrefacturadas de productos de limpieza durante su administración en la pandemia del Covid-19. Se habría causado un perjuicio de G. 1.830 millones a la comuna capitalina.
El escrito de acusación también alcanza a su exjefe de Gabinete, Wilfrido Cáceres, y a otros 14 sindicados, todos procesados por los delitos de lesión de confianza y asociación criminal.
Lea más: Piden incluir a concejales en causas contra “Nenecho” por desvío de fondos
La lista completa de los investigados en el caso son:
- Óscar Andrés Rodríguez Quiñónez.
- César Daniel Ojeda Figueredo.
- Édgar Fabián Estigarribia Gavilán.
- Wilfrido Adrián Cáceres Flores.
- Edwin López Cattebeke.
- Enrique Antonio Chávez Benítez.
- Ernesto Javier Armoa Ramírez.
- Víctor Ramón Frágueda Ortiz.
- Jorge Alberto Ruiz Díaz Cabrera.
- David Fernández Rachid.
- Agustín Fernández Estigarribia.
- Juan Rodríguez.
- Jorge Daniel Arguello Vielma.
- María Victoria Cano Torres.
- Pedro Ramón Cano Martínez.
- Benicio Antonio Cano Martínez.
En febrero de este año, la Cámara de Apelaciones otorgó la prórroga extraordinaria solicitada por el Ministerio Público, y puso como fecha tope el 3 de setiembre de 2025 para que los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta, Jorge Arce y Marlene González presenten requerimiento conclusivo en el caso “detergente de oro”.
La investigación del caso conocido como “detergentes de oro” se inició tras la denuncia presentada por la entonces senadora Kattya González, y los legisladores Celeste Amarilla y Sebastián García; los concejales Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Buongermini y los abogados Rosa Martinez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, con relación al año 2020.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Noticia en Desarrollo