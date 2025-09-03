Fiscalía acusa a “Nenecho” y a otras 15 personas más por caso “Detergentes de oro”

El Ministerio Público presentó este miércoles la acusación y solicitó juicio oral para el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, su exjefe de Gabinete Wilfrido Cáceres y otros 14 procesados. Esta acción de la Fiscalía es en el marco de la investigación por lesión de confianza y asociación criminal, en el caso conocido como “detergentes de oro”.