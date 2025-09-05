Viernes fresco y mayormente con lluvias dispersas

Este viernes la jornada se presenta fría a fresca, con una temperatura máxima estimada en 16 ℃, según el reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

El cielo permanecerá mayormente nublado, acompañado por vientos moderados del sur que marcarán la jornada.

En la mayoría de las zonas se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, aunque con el correr de las horas las condiciones tenderán a mejorar.

De manera localizada, se registrarán lloviznas en algunos puntos, mientras que en otros sectores no se prevén precipitaciones

Alerta vigente de tormentas

Un aviso de tormentas está vigente esta mañana. Anuncia lluvias con tormentas eléctricas puntualmente moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

Se esperan estos fenómenos de tiempo en sureste de Caaguazú, este de Caazapá, este de Itapuá y sur de Alto Paraná.