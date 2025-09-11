Meteorología: pronostican lluvias y tormentas en gran parte de Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana viernes, pero las condiciones del tiempo volverían a normalizarse desde el sábado, sin nuevas lluvias.

El ambiente se mantiene cálido y las temperaturas máximas pronosticadas para hoy son de 26 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

Los índices subirían levemente en los próximos días, con máximas de 28 grados mañana en Asunción y 32 grados el sábado.

