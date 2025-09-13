Anuncian sábado caluroso antes del ingreso de las lluvias

La Dirección de Meteorología pronostica un sábado con un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas que oscilarían entre 28 y 35° en la región Oriental, mientras que en la región Occidental podrían alcanzarse valores cercanos a 38 y 40°.

El pronóstico indica que se espera además cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del sector noreste.

Estas condiciones de tiempo cálido a caluroso podrían persistir al menos hasta el lunes.

Lluvias

En cuanto a las lluvias, para hoy podrían registrarse de manera dispersas en el este de la región Oriental en las primeras horas de la mañana, mientras que en el resto del país es muy baja la probabilidad.

A partir de mañana, domingo, podrían presentarse lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas en el sur, centro y este de la región Oriental.

Dicho evento podría extenderse durante el lunes 15, afectando a las mismas zonas e incluso alcanzando otros puntos del país.