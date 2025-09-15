Estas son las 15 zonas bajo alerta de tormenta eléctrica esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó a las 20:43 de este lunes sobre la persistencia de celdas de tormentas en la Región Oriental y Occidental, con alta probabilidad de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la noche.

El aviso incluye la posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y la eventual caída de granizos.

La alerta meteorológica abarca a 15 zonas. Entre las áreas afectadas se encuentran Asunción y Concepción, además del oeste y sur de San Pedro, Cordillera, el norte de Guairá y Caaguazú. También están bajo aviso el sur de Caazapá, Itapúa, el sur y este de Misiones, así como el noreste de Paraguarí. A estas se suman el centro y sur de Alto Paraná, el centro y norte de Central, además de los departamentos de Presidente Hayes, Alto Paraguay y el sur y este de Boquerón.

Condiciones para los próximos días

El meteorólogo Juan Gamarra, de la DMH, explicó que la elevada humedad y la inestabilidad mantendrán la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad hasta el martes.

A partir del miércoles, la probabilidad de lluvias disminuiría a nivel nacional y el ambiente se tornaría mayormente caluroso, con un aumento progresivo de las temperaturas.