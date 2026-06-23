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Ni el árbitro salvadoreño le va a sacar su lugar. A lo sumo puede estar en el podio.

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Ojalá que a “Pinocho” no se le ocurra viajar a EE.UU. para el partido de Paraguay contra Australia. Con su ausencia, tuvimos un buen y sacrificado resultado ante Turquía.

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Ayer anunció que este viernes no será feriado nacional, teniendo en cuenta que Paraguay juega a las 23:00 y el encuentro concluirá a las 00:50 como mínimo.

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Mejor que queden las cosas como están porque de lo contrario puede debutar con un “feriado yeta”.

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Ojo que hoy se trata en Diputados el proyecto que busca pagar la deuda de US$ 100 millones de los intereses de obras viales. Cuentan los que saben que los oficialistas no se ponen de acuerdo.

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¿Qué significa que no se ponen de acuerdo? Suena raro eso. Lo único que falta es que digan que hay que mirar al cielo para ver si pasa algún “cometa”. Hay que honrar las deudas, de lo contrario no se puede hablar de “país de las maravillas”.

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¿Cuándo “Pinocho” Peña recorrerá hospitales públicos y/o IPS para conocer de buena mano las verdaderas necesidades de la gente? Los informes que lee son puros dibujos de powerpoint que tanto les gustan a los burócratas.

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Debería hacerlo antes de dar su informe el 1 de julio ante el Congreso. Sería muy útil para corregir varias estrofas de la “poesía” que piensa leer.

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Seguramente desde el MOPC le dicen que nuestras avenidas son de primer mundo... y “Pinocho” cree.

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En el municipio de su aliado, el intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas, los caminos son intransitables... por citar un ejemplo nada más.

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Pero en su informe dirá que somos “un gigante”.

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En Paraguay la corrupción es un “gigante” que no descansa mientras la Justicia y la Fiscalía duermen la siesta tropical.

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La jueza “sin lloro” sorprendió con unas declaraciones públicas que no son propias de un buen magistrado. Dicen por ahí que ella es la “ahijada” de la ministra aludida.

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No sería nada raro que haya sido vocera también, papel que le denigra totalmente.