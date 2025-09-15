Alerta fans: este es el pronóstico del tiempo para el show de Green Day en Asunción

A las 16:00 de este lunes se abrirán los portones del Jockey Club para la presentación de la banda californiana Green Day, que pisa por primera vez suelo guaraní. En esta nota te contamos cómo estará el tiempo.

El evento está previsto para las 21:30 con la participación de Bad Nerves, de Reino Unido, y los paraguayos Garage 21.

El trío conformado por Billie Joe Armstrong (voz y guitarra), Mike Dirnt (bajo) y Tré Cool (batería) llegó a Paraguay el sábado por la tarde tras su concierto en Curitiba, despertando la emoción de los fans locales que llevaban décadas esperando este debut.

Teniendo en cuenta la alerta emitida por Meteorología para tarde de hoy, los fanáticos esperan que la lluvia se disperse para esa hora.

El director de Meteorología, Eduardo Mingo, dice que “deberíamos tener una nueva oleada de tormentas más tarde, al caer la noche, luego, viento del sureste y alguna lluvia dispersa”.

Agregó que la lluvia debería ser de menor intensidad, respecto a la tarde de hoy.

También consultamos a la aplicación Accuweather, que señala que de 20:00 a 22:00 las posibilidades de lluvia son del 60% en Asunción y que luego iría mejorando.

Por su parte, los vendedores ambulantes se preparan para vender pilotines desde G. 10.000.

Desde G5Pro recomiendan en caso de lluvia, el uso de ropa liviana, pilotos con capucha y botas para agua, además, piden evitar elementos metálicos.