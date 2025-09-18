Alerta de tormentas para dos departamentos del Chaco

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó en la mañana de este jueves que continúan desarrollándose núcleos de tormentas sobre el oeste de la Región Occidental o Chaco, con alta probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la jornada.

El aviso fue emitido a las 08:00 e incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y una elevada posibilidad de caída de granizos.

Los departamentos bajo cobertura son el noroeste y oeste de Presidente Hayes, además del centro y sur de Boquerón.

Lea más: Meteorología: vuelven las lluvias y hay alerta de tormentas en Paraguay

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante estas condiciones, la DMH recomienda mantenerse informada a través de los canales oficiales.