Conocé los departamentos en zona de tormentas para esta noche

Este jueves se registrarían lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso existe una posibilidad de caída de granizos, según Meteorología.

El aviso de la institución detalla que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el territorio nacional por lo que no se descarta la probabilidad de que generen fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual en lo que resta del día.

La zona de cobertura corresponde al norte de la región Occidental.

Dos departamentos afectados

Los departamentos afectados son Alto Paraguay y Boquerón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ayolas: la escasez de pescado impacta en el bolsillo de los consumidores