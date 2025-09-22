Tiempo en Paraguay: ¿hasta cuándo seguirá el fresco y cuándo vuelven lluvias y tormentas?

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, habló del impacto que tuvieron las lluvias, tormentas, fuertes vientos y granizadas de ayer y las primeras horas de hoy, y habló de lo que indica el pronóstico para los próximos días.

Varias zonas del país, entre ellas Asunción, registraron importantes lluvias, descargas eléctricas, fuertes vientos que causaron destrozos e incluso caída de granizo desde la tarde de ayer hasta la madrugada de este lunes.

Mingo comentó que el valor más alto de acumulación de lluvia, de unos 84 milímetros de agua, se registró en el departamento de Canindeyú, en el norte de la Región Oriental.

En cuanto a los vientos, la estación de medición de la Dirección de Meteorología en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque, registró ráfagas de la dirección suroeste de hasta 90 kilómetros por hora.

Prevén más tormentas y nuevos descensos de la temperatura

Las lluvias y tormentas de ayer trajeron un importante descenso de la temperatura que comenzó a sentirse en la madrugada de hoy, luego de un fin de semana muy caluroso.

Mingo señaló que zonas del país como Asunción, que amanecieron ayer con temperaturas de alrededor de 26 grados centígrados, hoy registraban entre 14 y 16 grados al amanecer.

Si bien se espera un ambiente “cálido a caluroso” durante las próximas horas, el ambiente volvería a tornarse fresco a la noche y se mantendría así durante las mañanas del martes y el miércoles. A partir del jueves se espera un aumento de las temperaturas, indicó el meteorólogo.

Sin embargo, hay indicios de que el próximo sábado podrían registrarse de nuevo lluvias y tormentas similares a las de ayer y hoy, que podrían hacer que la temperatura vuelva a descender a niveles parecidos a los registrados hoy.