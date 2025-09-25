Meteorología: clima continúa estable en Paraguay, pero el fin de semana traerá tormentas

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos escasamente nublados y vientos del sureste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Esas condiciones se mantendrían iguales mañana viernes, pero el sábado registraría precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido, y para hoy fueron anunciadas temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.