Persiste alerta por tormentas para 12 zonas del país

De acuerdo con el informe de la Dirección de Meteorología, celdas de tormentas siguen desarrollándose sobre ambas regiones del país. Se podrían generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta noche de sábado.
Lea más: Diez recomendaciones para evitar percances en días de lluvia
Entre los departamentos mencionados se encuentran:
- Oeste de Concepción
- Cordillera
- Guairá
- Oeste de Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa
- Misiones
- Paraguarí
- Sureste de Ñeembucú
- Noreste y sur de Presidente Hayes
- Sur de Alto Paraguay
- Noreste de Boquerón.
Lea más: Cuidados a tener en cuenta durante las tormentas eléctricas
Recomendaciones para la ciudadanía
Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales, resguardarse en lugares seguros durante tormentas eléctricas y evitar la exposición a zonas abiertas o bajo árboles. También recuerdan que la caída de granizo puede ocasionar daños materiales, por lo que se insta a tomar precauciones.
El monitoreo continuará durante la noche de este sábado, y no se descarta la actualización de nuevos avisos según la evolución de las condiciones atmosféricas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy