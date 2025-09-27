Clima

Persiste alerta por tormentas para 12 zonas del país

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo aviso especial para advertir sobre la posibilidad de que continúen las lluvias intensas en distintos puntos del territorio nacional. El temporal seguirá en 12 zonas del país.

27 de septiembre de 2025 - 21:01
Lluvia con tormentas eléctricas.
Persiste la alerta por tormentas. FERNANDO ROMERO

De acuerdo con el informe de la Dirección de Meteorología, celdas de tormentas siguen desarrollándose sobre ambas regiones del país. Se podrían generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta noche de sábado.

Entre los departamentos mencionados se encuentran:

  • Oeste de Concepción
  • Cordillera
  • Guairá
  • Oeste de Caaguazú
  • Caazapá
  • Itapúa
  • Misiones
  • Paraguarí
  • Sureste de Ñeembucú
  • Noreste y sur de Presidente Hayes
  • Sur de Alto Paraguay
  • Noreste de Boquerón.

Recomendaciones para la ciudadanía

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales, resguardarse en lugares seguros durante tormentas eléctricas y evitar la exposición a zonas abiertas o bajo árboles. También recuerdan que la caída de granizo puede ocasionar daños materiales, por lo que se insta a tomar precauciones.

El monitoreo continuará durante la noche de este sábado, y no se descarta la actualización de nuevos avisos según la evolución de las condiciones atmosféricas.

