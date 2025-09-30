Ahora suben a 14 los departamentos en zona de tormentas

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según el aviso de la Dirección de Meteorología actualizado a las 12:24.
Esto se debe a que el sistema de tormentas continúa afectando al territorio nacional, con tendencia a extender su área de influencia y con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.
Zona de tormentas
De acuerdo a la última actualización del aviso meteorológico, la zona de cobertura es la Región Oriental y sur de la región Occidental.
Los departamentos afectados son:
- Sur de Concepción
- San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Centro y este de Caazapá
- Centro y noreste de Itapúa
- Centro y norte de Paraguarí
- Alto Paraná
- Central
- Ñeembucú
- Sur de Amambay
- Canindeyú
- Sur y este de Presidente Hayes