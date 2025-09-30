Clima

Ahora suben a 14 los departamentos en zona de tormentas

La Dirección de Meteorología actualizó el aviso meteorológico en el que anuncian tormentas ahora para 14 departamentos del territorio nacional. En esta nota te contamos dónde lloverá esta tarde.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 13:03
Lluvia en Asunción.
Lluvia en Asunción.Fernando Romero, ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según el aviso de la Dirección de Meteorología actualizado a las 12:24.

Esto se debe a que el sistema de tormentas continúa afectando al territorio nacional, con tendencia a extender su área de influencia y con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

Zona de tormentas

De acuerdo a la última actualización del aviso meteorológico, la zona de cobertura es la Región Oriental y sur de la región Occidental.

Los departamentos afectados son:

  • Sur de Concepción
  • San Pedro
  • Cordillera
  • Guairá
  • Caaguazú
  • Centro y este de Caazapá
  • Centro y noreste de Itapúa
  • Centro y norte de Paraguarí
  • Alto Paraná
  • Central
  • Ñeembucú
  • Sur de Amambay
  • Canindeyú
  • Sur y este de Presidente Hayes
