Lluvias intensas en Itapúa desde la madrugada del martes

Intensas lluvias con gran actividad eléctrica persisten en gran parte del departamento de Itapúa desde la madrugada de este martes 30 de septiembre. La inestabilidad estuvo presente en la región, con las primeras lluvias poco antes de las 6:00.

El temporal se caracteriza por una intensa lluvia, que generó acumulaciones importantes en la región del centro y oeste del séptimo departamento.

Según datos de las Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), los principales registros de cantidad de lluvia, al cierre de esta edición, son: Capitán Miranda (35,1 mm), Hohenau (29,6 mm), Encarnación (29 mm), General Delgado (26,3 mm) y General Artigas (25,2 mm).

Las precipitaciones persisten en la región y se espera que la inestabilidad continúe hasta la tarde de este martes. Para los próximos días, la DMH estima que el clima seguirá inestable, con probabilidad de lluvias dispersas hasta el jueves en Encarnación.

Boletín meteorológico

La DMH actualizó su boletín meteorológico ante un sistema de tormentas presente en la región Oriental, con probabilidad de que se formen fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

Las áreas de cobertura del temporal son: Asunción, sur de San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, centro y sur de Alto Paraná, Central, Ñeembucú y sur de Presidente Hayes.