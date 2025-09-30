Atención: estas zonas están bajo alerta por tormentas esta mañana

De acuerdo con el reporte emitido cerca de las 7:45, el sistema de tormentas avanza sobre el territorio nacional con tendencia a extender su área de influencia. Se anuncian posibles fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy, sobre la región Oriental y el sur de la Occidental.

Lea más: Cuidados a tener en cuenta durante las tormentas eléctricas

Departamentos bajo alerta:

Asunción Sur de San Pedro Cordillera Guairá Caaguazú Caazapá Itapúa Misiones Paraguarí Centro y sur de Alto Paraná Central Ñeembucú Sur de Presidente Hayes

Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de condiciones adversas.

Lea más: Siniestros viales camino al trabajo también son accidentes laborales

Tolerancia para evitar accidentes camino al trabajo

Paralelamente, el Ministerio de Trabajo de Paraguay emitió un comunicado esta mañana e instó a los empleadores a flexibilizar los horarios de entrada de sus trabajadores debido a las intensas lluvias que afectan varias regiones del país.

Según la recomendación oficial, los retrasos ocasionados por las condiciones climáticas no deben considerarse como llegadas injustificadas, buscando así garantizar la seguridad y el bienestar de los empleados durante su trayecto al trabajo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recordaron la vigencia de la Ley N.º 5804/17, que indica que los incidentes ocurridos en el desplazamiento hacia el lugar de trabajo por causas climáticas se consideran percances “in itinere”, es decir, también son accidentes laborales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, se sugiere permitir la compensación de horas conforme a los acuerdos entre empleador y trabajador, promoviendo un manejo responsable y seguro de los tiempos laborales en situaciones de emergencia meteorológica.