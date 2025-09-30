Los 15 departamentos en área de tormenta para las próximas horas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una alerta este martes a las 13:20 y advierte sobre un sistema de tormentas que continuará afectando al territorio nacional durante la tarde de hoy.

El fenómeno esperado incluye lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y probabilidad de caída de granizos.

Agrega que el área de influencia de este sistema se extenderá y podría ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

Lea más: Ahora suben a 14 los departamentos en zona de tormentas

Zonas de cobertura

La alerta meteorológica abarca tanto la Región Oriental como la Occidental, con afectación en los siguientes departamentos: