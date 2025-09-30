Meteorología: pronostican lluvias y tormentas en gran parte de Paraguay este martes

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables, con muy altas probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, donde ya se veía relámpagos antes del amanecer.

Desde las 5:00 está en vigencia una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para la mañana en los departamentos de Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú y el sur de Presidente Hayes.

Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen en gran parte del país mañana miércoles y no se descarta que se extiendan incluso hasta el jueves.

Descenso de la temperatura

Las lluvias y tormentas traen consigo hoy un notable descenso de la temperatura, que hasta ayer llegaba a máximas por encima de los 30 grados centígrados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Meteorología: advierten de semana “atípica” con lluvias y tormentas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las máximas anunciadas para hoy son de 25 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 23 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.