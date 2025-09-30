Clima

Meteorología: pronostican lluvias y tormentas en gran parte de Paraguay este martes

El clima en Paraguay se torna de nuevo inestable desde este martes, con precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte del país que continuarían durante los próximos días. Seis departamentos, entre ellos Central, están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante la mañana.

30 de septiembre de 2025 - 05:19
En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables, con muy altas probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, donde ya se veía relámpagos antes del amanecer.

Desde las 5:00 está en vigencia una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para la mañana en los departamentos de Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú y el sur de Presidente Hayes.

Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen en gran parte del país mañana miércoles y no se descarta que se extiendan incluso hasta el jueves.

Descenso de la temperatura

Las lluvias y tormentas traen consigo hoy un notable descenso de la temperatura, que hasta ayer llegaba a máximas por encima de los 30 grados centígrados.

Las máximas anunciadas para hoy son de 25 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 23 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.

