Meteorología: así estará el tiempo este miércoles en Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sureste.

A excepción de algunas zonas del norte y este del país que podrían registrar lluvias dispersas e incluso ocasionales tormentas eléctricas, en la mayor parte del territorio paraguayo no se esperan precipitaciones hoy o durante el resto de la semana.

Las temperaturas se mantienen similares a las de los últimos días, con un ambiente que oscila entre fresco y cálido.

Lea más: Meteorología: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias en Paraguay?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para hoy se esperan temperaturas máximas de 23 grados centígrados en Asunción, 20 en Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 27 en el Chaco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los índices aumentarían en los próximos días, con máximas de 26 grados el jueves en la capital y 31 grados el viernes.