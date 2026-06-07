Policía detiene a tres jóvenes con un auto robado: uno de ellos estaba desaparecido

Un operativo preventivo ejecutado por agentes de la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso terminó con la aprehensión de tres jóvenes y la recuperación de un automóvil robado y una herramienta reportada como hurtada.

El procedimiento, que incluyó una persecución, se registró a las 05:30 de este sábado sobre la calle Pirizal casi Ballivián, en el barrio Central de la mencionada ciudad.

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De acuerdo con el informe, una patrulla policial visualizó un automóvil Toyota, modelo Allion, de color plateado, cuyos ocupantes demostraron una actitud sospechosa. Al darles la voz de alto para una verificación de rutina, el conductor aceleró la marcha para darse a la fuga, y se generó una persecución que culminó pocas cuadras después.

Delincuentes con frondosos antecedentes y un “desaparecido”

Al identificar a los tres ocupantes, todos de nacionalidad paraguaya y solteros. Se trata de Kevin Daniel Troche Villamayor, de 22 años, con antecedentes penales recientes por hurto y soporta varias prohibiciones judiciales vigentes, entre ellas la restricción de salir del país, portar armas y acercarse a sus víctimas.

También estaba Sergio Kevin Garay Garay, de 29 años, con medidas restrictivas como la prohibición de portar armas, consumir bebidas alcohólicas y salir del territorio nacional.

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Finalmente, Rodrigo Damián Rolón Curtido, de 19 años, y no registra antecedentes penales en su contra, per sí tenía una orden de búsqueda y localización. Según confirmó el comisario Juan Servían, jefe de la sede policial, su propia familia lo había denunciado formalmente como desaparecido.

Al verificar los datos del Toyota Allion, el sistema de la Policía Nacional confirmó que el rodado había sido denunciado como robado en la jurisdicción de la Comisaría 9ª de Limpio.

Además, dentro del habitáculo del automóvil, los agentes hallaron una llave de impacto de la marca Toptul, de color plateado, valorada en unos 3.500.000 guaraníes. Al cruzar los datos, los investigadores constataron que los detenidos coincidían plenamente con las características físicas de los ladrones que, horas antes, habían asaltado una gomería en el barrio La Concordia, propiedad de Ernaldo Luis Jara.

La agente fiscal de Mariano Roque Alonso, Gladys Paredes, dispuso que los tres implicados permanezcan recluidos en la comisaría local bajo su unidad penal por el robo de la gomería. Por su parte, el fiscal de la ciudad de Limpio, Víctor Villaverde, tomó intervención en la causa del robo del automóvil y ordenó que el Toyota Allion sea entregado oficialmente al Comisario Principal José Acosta para ser trasladado y depositado en la Comisaría 9ª de Limpio, quedando a disposición de sus legítimos dueños.