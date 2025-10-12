Meteorología actualiza aviso por tormentas y reduce zonas afectadas

Según la DMH, hoy aún se podrían registrar lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la de caída de granizos.

De momento, hay un sistema de tormentas que continúa afectando al territorio nacional y por esto no se descarta que se registren fenómenos de tiempo severo de forma puntual.

Asimismo, la zona de cobertura corresponde a la Región Oriental.

Departamentos afectados

De 12 departamentos que estaban incluidos en el aviso pasado, ahora el número bajó a estos nueve:

Sur de Cordillera Guairá Caaguazú Caazapá Norte de Misiones Paraguarí Alto Paraná Centro y sur de Ñeembucú Canindeyú

