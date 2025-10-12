Meteorología actualiza aviso por tormentas y reduce zonas afectadas

Según la DMH, hoy aún se podrían registrar lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la de caída de granizos.
De momento, hay un sistema de tormentas que continúa afectando al territorio nacional y por esto no se descarta que se registren fenómenos de tiempo severo de forma puntual.
Asimismo, la zona de cobertura corresponde a la Región Oriental.
Departamentos afectados
De 12 departamentos que estaban incluidos en el aviso pasado, ahora el número bajó a estos nueve:
- Sur de Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Norte de Misiones
- Paraguarí
- Alto Paraná
- Centro y sur de Ñeembucú
- Canindeyú
