Clima

Meteorología actualiza aviso por tormentas y reduce zonas afectadas

Con las condiciones inestables de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) comparte una serie de avisos especiales por lluvias y tormentas. Ahora, en el último reporte, hay nueve departamentos afectados.

Por ABC Color
12 de octubre de 2025 - 11:06
Lluvia sobre el territorio nacional: se recomienda circular con mayor precaución y atención ante el asfalto mojado.
Lluvia sobre el territorio nacional: se recomienda circular con mayor precaución y atención ante el asfalto mojado.

Según la DMH, hoy aún se podrían registrar lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la de caída de granizos.

De momento, hay un sistema de tormentas que continúa afectando al territorio nacional y por esto no se descarta que se registren fenómenos de tiempo severo de forma puntual.

Asimismo, la zona de cobertura corresponde a la Región Oriental.

Sistema de tormentas sobre el país.
Sistema de tormentas sobre el país.

Departamentos afectados

De 12 departamentos que estaban incluidos en el aviso pasado, ahora el número bajó a estos nueve:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

  1. Sur de Cordillera
  2. Guairá
  3. Caaguazú
  4. Caazapá
  5. Norte de Misiones
  6. Paraguarí
  7. Alto Paraná
  8. Centro y sur de Ñeembucú
  9. Canindeyú

Lea más: Aviso meteorológico por lluvias y tormentas alcanza a 12 departamentos: ¿cuáles?

Enlace copiado