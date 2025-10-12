Aviso meteorológico por lluvias y tormentas alcanza a 12 departamentos: ¿cuáles?

Este domingo se registrarían lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y también la probabilidad de caída de granizos, según un aviso especial emitido esta mañana por la DMH.
Al respecto, aseguran que un sistema de tormentas continúa “afectando” al territorio nacional, con una probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo durante el transcurso de esta mañana.
La zona de cobertura alcanza a la Región Oriental del país.
Los departamentos afectados
Conforme al aviso emitido poco antes de las 08:00, estos son los 12 departamentos afectados:
- Este y sur de San Pedro
- Sur de Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Norte de Caazapá
- Centro y oeste de Itapúa
- Centro y este de Misiones
- Centro y norte de Paraguarí
- Alto Paraná
- Sur de Central
- Centro y norte de Ñeembucú
- Canindeyú
