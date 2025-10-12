Clima

Aviso meteorológico por lluvias y tormentas alcanza a 12 departamentos: ¿cuáles?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) compartió un aviso especial por lluvias y tormentas que se registrarían este domingo. De momento, son 12 los departamentos afectados.

Por ABC Color
12 de octubre de 2025 - 08:34
tormenta lluvia Paraguay Misiones
Cielo nublado en Misiones. Miguel Ángel Rodríguez

Este domingo se registrarían lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y también la probabilidad de caída de granizos, según un aviso especial emitido esta mañana por la DMH.

Al respecto, aseguran que un sistema de tormentas continúa “afectando” al territorio nacional, con una probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo durante el transcurso de esta mañana.

La zona de cobertura alcanza a la Región Oriental del país.

Los departamentos afectados

Conforme al aviso emitido poco antes de las 08:00, estos son los 12 departamentos afectados:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

  1. Este y sur de San Pedro
  2. Sur de Cordillera
  3. Guairá
  4. Caaguazú
  5. Norte de Caazapá
  6. Centro y oeste de Itapúa
  7. Centro y este de Misiones
  8. Centro y norte de Paraguarí
  9. Alto Paraná
  10. Sur de Central
  11. Centro y norte de Ñeembucú
  12. Canindeyú

Lea más: Lluvias y tormentas continuarán este domingo en gran parte del país

Enlace copiado